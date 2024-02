Abiti di scena, fotografie e una Bentley: alcuni lotti arrivano oltre il milione di dollari

Elton John ha messo in vendita parte di ciò che ha raccolto nella sua abitazione di Atlanta. Tutti gli oggetti – tra cui abiti disegnati da Versace, orologi, occhiali, cimeli, fotografie, un pianoforte e persino una Bentley – sono stati raccolti ed esposti a New York da Christie’s, la più grande casa d’aste al mondo. “Il Rockefeller Center di Christie’s, qui a New York, è stato trasformato nella casa di Elton John ad Atlanta”, ha spiegato Tash Perrin, vicepresidente di Christie’s. Il ‘Rocket man’ si trasferì ad Atlanta all’inizio degli Anni ’90 desiderando “una casa negli Stati Uniti, un posto dove poter riposare la testa nel bel mezzo di tutti i suoi tour… E, mentre era ad Atlanta, si rese davvero conto di poter diventare un collezionista”, ha aggiunto Perrin. Christie’s sta vendendo più di 900 pezzi dell’appartamento di Elton John, grande oltre 420 metri quadrati. “Abbiamo lotti che iniziano con un’offerta online di 100 dollari fino alla vendita serale, ne abbiamo molti che arrivano a un milione di dollari“, ha aggiunto Perrin. I punti salienti della vendita includono una selezione degli iconici abiti di scena di Elton John, delle camicie disegnate da Gianni Versace, una Bentley e le fotografie che ha collezionato nel corso degli anni. A partire dai saldi serali di mercoledì 21 febbraio, la serie comprenderà 8 vendite in totale, sia dal vivo che online. La mostra è gratuita e aperta al pubblico fino al 21 febbraio presso il Rockefeller Plaza di New York.

