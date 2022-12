L'annuncio della co-organizzatrice della kermesse musicale Emily Eavis

Elton John si esibirà al Festival di Glastonbury nell’edizione 2023. La performance alla kermesse musicale nel Somerset sarà anche l’ultimo concerto del cantautore inglese in Gran Bretagna. L’autore di ‘Candle in The Wind’ sarà l’headliner della serata finale di domenica 25 giugno 2023. Ad annunciarlo è stata Emily Eavis, co-organizzatrice di ‘Glasto’ e figlia dello storico organizzatore Michael Eavis.

“Mi dà un enorme piacere farvi sapere che l’unico e solo Elton John farà la sua prima apparizione al Festival di Glastonbury, come headliner del Pyramid Stage domenica sera l’anno prossimo. Sarò l’ultimo show nel Regno Unito di Elton nel suo tour di addio quindi chiuderemo il festival segnando un momento in entrambe le nostre storie, con la madre di tutti gli addii. Siamo contentissimi di portare finalmente il ‘Rocket Man’ a Worthy Farm”, ha detto in una nota Eavis.

We are incredibly excited to announce that the one and only @EltonOfficial will headline the Pyramid Stage on Sunday night at Glastonbury 2023, for what will be the final UK show of his last ever tour. pic.twitter.com/tpylanY1Rh

— Glastonbury Festival (@glastonbury) December 2, 2022