Il ricordo sul palco dell'Ariston

Il commosso omaggio per Giovanbattista ‘Giogiò’ Cutolo sul palco della prima serata di Sanremo. Sul palco Daniela, la madre del musicista 24enne ucciso a Napoli lo scorso 31 agosto con tre colpi di pistola sparati da un 17enne mentre cercava di sedare una rissa. “Sei bello dentro e fuori, hai un modo aristocratico di stare al mondo, pratichi la gentilezza. Al contrario di chi ti ha strappato barbaramente alla vita. E proprio perché l’amore è il contrario della morte, stasera tu vivi attraverso la musica che amavi e ti fa essere eterno. E tutta Italia stasera sta ascoltando le note del maestro Giovanbattista Cutolo“, ha detto la madre Daniela. La donna, con la voce commossa, ha letto un messaggio in cui ha ricordato la passione del figlio per la musica e il suo sogno di diventare un giorno musicista dell’orchestra di Sanremo. Quindi sul palco è stata trasmessa un’esibizione di Giovanbattista Cutolo realizzando, in qualche modo, quello che era il sogno del ragazzo. Amadeus, ringraziando Daniela Cutolo, le ha regalato un mazzo di fiori di Sanremo, che la donna ha accolto dicendo: “Dedico questi fiori a te Ama, con la tua sensibilità hai dato un tributo a un musicista. Dedico questi fiori all’Italia, quando le istituzioni ti sono vicine vuole dire che lo Stato c’è. A Napoli, in cui ci sono persone meravigliose, galanti, per bene e aristocratiche, io e mio figlio siamo la rappresentanza di questa bella Napoli. Li dedico a mia figlia Lulù, che in maniera inconsapevole è diventata figlia unica, li dedico ai suoi amici e alla giustizia”.



