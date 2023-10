Daniela Di Maggio: "Il killer di mio figlio deve avere una pena esemplare perché ha commesso un crimine disgustosamente efferato"

Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso a Napoli nella notte tra il 30 e il 31 agosto, è andata a palazzo Chigi. La donna ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il sottosegretario con delega alla Giustizia minorile Andrea Ostellari, e il capo dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità Antonio Sangermano. “È andata molto bene perché innanzitutto ci hanno ascoltato. Rispetto ad argomenti così ostici come la giustizia minorile che è un elefante nella stanza, abbiamo cercato di trovare dei punti in comune affinché la morte di mio figlio non sia una morte senza senso ma che serva invece a riformare delle cose che sono veramente ingiuste in questa legge attuale”, ha detto Di Maggio.

“Rispetto a tutte le difficoltà che abbiamo con la Corte dei Conti e con l’Europa, loro si sono mostrati molto vicini nel fare delle riforme su alcuni punti. Si sono presi l’impegno e ci sarà anche una legge che verrà chiamata Giovanbattista Cutolo”, ha aggiunto la madre del 24enne. “Quello che mi hanno promesso è che sicuramente la pena per il killer di mio figlio, così come per tutti gli altri minori che commettono crimini efferati, sarà sicuramente una pena che verrà scontata, e non di quelle che poi dopo pochi anni te li trovi fuori. Siamo in un sistema Paese in cui rieducare e portare delle strategie riabilitative è fondamentale. Nel caso del killer di mio figlio sicuramente deve avere una pena esemplare perché ha commesso davvero un crimine disgustosamente efferato, non da minore. Per questo bisogna fare dei tavoli continui per capire quale è il concetto di minore e di pena. Intanto io ho iniziato una battaglia, perché già aprire un tema a livello nazionale che arriva a livello europeo non è cosa da poco”, ha concluso.

