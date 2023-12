Il giallo all'inizio della puntata. "Una regola di stamattina fatta apposta?"

Il giallo in apertura di Che Tempo Che Fa, ovvero l’assenza del cantante Mahmood che era annunciato ospite, è stato preso svelato. Luciana Littizzetto ha chiesto a Fazio. “Ma non doveva esserci Mahmood stasera?“. Il conduttore ha spiegato “Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che, dal momento che va a Sanremo, non poteva venire per delle nuove regole”. Replica ironica della comica: “Una regola di stamattina fatta apposta? Non ospiteremo neanche il vincitore di Sanremo quindi?”.

