Laura Pausini si sfoga sul proprio profilo X dopo una serie di notizie apparse sui media nazionali che riportano un episodio accaduto qualche giorno fa ad un suo concerto, in una delle tappe del World Tour. L’artista romagnola si era avvicinata a una fan che attraverso un cartello chiedeva alla cantante di dedicare un brano all’ex. La 49enne di Faenza aveva replicato alla fan esortandola a mandare al quel paese l’ex fidanzato e dimenticare il passato.

“Nel mio concerto si parla di tantissime cose e la musica è dedicata anche ad argomenti molto importanti come il clima, l’uguaglianza, la maternità e il femminicidio ma…as usual, in Italia questi non fanno notizia, si scrive di un momento in cui una fan mi ha chiesto di mandare a quel paese il suo ex. L’ho fatto e boom, la news del giorno! Poveri noi”, ha scritto Pausini sui social. “Ormai scrivono tutti, anche i non giornalisti. La cosa assurda è che ciò che diventa virale è quello che ha scritto chi giornalista serio non è”.

Nel mio concerto si parla di tantissime cose e la musica é dedicata anche ad argomenti molto importanti come il clima, l’uguaglianza, la maternità e il femminicidio, ma.. as usual, in Italia questi non fanno notizia, si scrive di un momento in cui una fan mi ha chiesto di mandare… — Laura Pausini (@LauraPausini) January 27, 2024

