L'artista si è esibita per quasi tre ore cantando i brani del nuovo album 'Anime parallele' e canzoni storiche come 'Io Canto' e 'Strani amori'

Passano gli anni ma è ancora lei la regina indiscussa della musica italiana: Laura Pausini. Infiamma il Forum di Assago, a Milano, con uno show spettacolare in cui ripercorre 30 anni di carriera e di vita, con le canzoni del nuovo album ‘Anime Parallele’ e le hit che l’hanno fatta diventare una icona del pop non solo in Italia ma anche e soprattutto nei paesi latino americani. Una star, per intenderci, che ha anche cantato una canzone scritta apposta per lei da Madonna (‘Mi abbandono a te’, ndr).

Dall’apertura con ‘Il primo passo sulla luna’ e il singolo ‘Durare’ a pezzi storici come la cover di Riccardo Cocciante ‘Io Canto’, fino al gran finale con ‘Strani amori’, ‘La solitudine’ e ‘Non c’è’, tra un cambio d’abito e l’altro alla soglia dei 50 anni Pausini canta e balla con una energia travolgente per quasi tre ore che mandano letteralmente in visibilio i fan di tutte le età che sono accorsi ad ascoltarla, in qualche caso ad…. adorarla.

C’è addirittura chi le chiede di aiutarla a fare una proposta di matrimonio o chi le porta in dono della focaccia genovese. “Se quel febbraio del ’93 non mi aveste scelta oggi non sarei qui”, dice commossa la cantante di Solarolo nel ringraziare i suoi fan dal palco all’inizio dello show con riferimento al trionfo al Festival di Sanremo a soli 19 anni. Si, perchè più che un concerto quello del Forum è stato un autentico spettacolo studiato nei minimi dettagli dalla stessa Pausini e dal suo marito e chitarrista Paolo Carta. Al centro c’è sempre la voce potente della popstar, che spesso si esibisce in acuti e assoli da lasciare senza fiato. Spettacolari le coreografie del direttore artistico Luca Tomassini, con tanto di ballerini, una band di sette musicisti e quattro coristi.

Uno show diviso in tre blocchi con frequenti cambi nei giochi di luce, nella scenografia e negli abiti dell’artista, che spazia dal rosa a paillettes dell’inizio al nero, dal multicolore fino al rosso Valentino quando c’è da trattare il delicato tema della violenza di genere. Perchè oltre a episodi di vita personale (dalla ricerca della maternità fino al recente matrimonio, ndr), dal palco Pausini ha voluto lanciare messaggi di impegno civile e sociale importanti come la pace (con tanto di bandiera arcobaleno mostrata sul palco, ndr) fino alla difesa dell’ambiente. Particolarmente emozionante infine il momento in cui ha invitato tutte le donne a imparare il gesto di richiesta di aiuto contro la violenza, mentre il pubblico sventolava palloncini rossi illuminati con gli smartphone. A incorniciare la serata c’è stato anche l’ingresso a sorpresa di Biagio Antonacci che si è esibito sulle note del brano ‘Tra te e il mare’.

