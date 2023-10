L'artista romagnola venerdì ha incontrato i fan a Milano

È disponibile in tutto il mondo “Anime parallele/Almas paralelas” il nuovo album di inediti di Laura Pausini, firmato Warner Music, pubblicato a distanza di 5 anni dall’ultimo disco in studio “Fatti sentire”. 5 anni di attesa che l’hanno vista protagonista di un tour mondiale, un biopic, un Golden Globe e una nomination agli Oscar, oltre a numerosi premi, arrivando al 2023 che rappresenta il 30esimo anno di un’incredibile carriera, festeggiata con una maratona live di 24 ore da record, con tre speciali performance a New York, Madrid e Milano e con la recente nomina di Latin recording academy person of the year™ per l’anno 2023. Nella giornata di ieri, venerdì 27 ottobre, Laura Pausini ha salutato i numerosissimi fan accorsi in centro a Milano, che hanno potuto vivere in prima persona l’uscita del nuovo album con un grande evento nella “House of Anime Parallele”, un luogo dove incontrarsi e intrecciare la propria storia con quella di Laura, diventando parte integrante di un’esperienza irripetibile, tra shooting personalizzati, sessioni di karaoke e tattoo che richiamano l’immaginario dell’album. L’uscita di Anime parallele/Almas paralelas anticipa il Laura Pausini World Tour 2023/2024 che, dopo le speciali anteprime di Piazza San Marco e Plaza de España dello scorso luglio, prenderà il via in Italia a dicembre e porterà successivamente l’Artista a esibirsi nelle arene più prestigiose d’Europa, America Latina e Stati Uniti, organizzato e prodotto da Friends&Partners e arricchito da due nuovi appuntamenti live a Milano appena annunciati.

