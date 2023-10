Probabili dimissioni in giornata per Fedez. Secondo quanto apprende LaPresse, il cantante potrebbe essere dimesso già oggi, 6 ottobre, dall’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano dove è stato ricoverato la scorsa settimana dopo che due ulcere gli avevano provocato un’emorragia interna. Sembra che per il rapper il peggio sia passato e che i risultati dei controlli siano positivi.

