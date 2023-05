Il cantante è in gara con la sua 'Due Vite'

Al via a Liverpool la serata finale dell’Eurovision Song Contest 2023. In gara per l’Italia Marco Mengoni, vincitore di Sanremo con la sua ‘Due Vite’ che, ancor prima dell’inizio della serata finale, ha già ottenuto il primo riconoscimento. La sua canzone ha vinto il premio come miglior composizione assegnato dagli autori dell’Eurovision. Al Tg1 il cantante ha confessato di essere molto emozionato. “Non so se si percepisce l’energia di festa incredibile che c’è qui. E questo carica tantissimo”, ha detto Mengoni in collegamento dalla Liverpool Arena.

Mengoni sventola bandiere italiana e della pace

All’entrata in scena durante la passerella introduttiva, Mengoni si è presentato sventolando la bandiera italiana e quella della pace.

Fedez-Ferragni con cartolina ‘votate Mengoni’

Chiara Ferragni e Fedez sono apparsi in foto sui social all’hashtag #Eurovision 2023 con la scritta “Vote code 11 for Marco Mengoni at Eurovision tonight” con l’incoraggiamento “forza” e tanto di cuoricino finale.

L’esibizione di Mengoni strappa applausi

Alle 22.08 è salito sul palco dell’Eurovision Song Contest 2023 Marco Mengoni. Ha strappato applausi con una ottima performance e un look “stellare” che non è certo passato inosservato, presentato dalla Bbc con le immagini del Circo Massimo. I suoi acuti sono stati impeccabili. Esibizione “essenziale” e super per provare a essere il quarto vincitore italiano (dopo Gigliola Cinquetti, Toto Cotugno e i Maneskin).

Tutti in piedi per la ligure-norvegese Alessandra

Dedicata alla forza delle donne e dei diritti femminili la canzone della ligure Alessandra con ‘Queen of Kings’ in rappresentanza della Norvegia, che strappa applausi e si candida per il successo finale all’Eurovision Song Contest 2023.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata