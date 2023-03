Giulio Rapetti ospite a 'Oggi E' Un Altro Giorno' su Rai 1

Momenti di commozione di Giulio Rapetti, meglio noto come Mogol, nel ricordare in diretta tv a ‘Oggi E’ Un Altro Giorno’ su Rai 1, gli ultimi giorni di Lucio Battisti. “Ho saputo che Lucio era in ospedale da un’infermiera che ho incontrato una sera, lei era nell’ospedale dove c’era Lucio e così gli ho scritto una lettera che le chiesi di consegnargli. C’era scritto ‘Caro Lucio, ho saputo che sei in ospedale, spero che i giornali esagerino, ti auguro di guarire presto. Comunque, se hai bisogno di me questo è il mio numero di cellulare'”. Poi Mogol ha aggiunto: “Non ho saputo più niente, poi mi ha telefonato un medico che era presente quando Lucio ha perso la lettera, mi ha detto che si è messo a piangere, si è commosso”. “Aveva appreso di avere la cirrosi epatica grave, anche questo l’ho saputo dal medico. Sì (Lucio, ndr) è mancato molto”, ha concluso Mogol, visibilmente commosso al ricordo. Alla coppia Mogol-Battisti sono dovute alcune tra le più belle canzoni della storia della musica italiana.

