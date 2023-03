La carriera, gli omaggi, le ristampe, le curiosità di un artista che ha fatto la storia della musica italiana

Il 5 marzo 1943, 80 anni fa, nasceva a Poggio Bustone Lucio Battisti. Alcune delle sue canzoni più celebri hanno fatto la storia della musica: ‘Il mio canto libero’, ‘I giardini di marzo’, ‘Acqua azzurra, acqua chiara’, ‘Ancora tu’, ‘Emozioni’. Battisti è morto il 9 settembe del 1998.

Durante la sua lunga carriera, Battisti ha inciso 17 album in studio realizzando vendite per 25 milioni di dischi. Straordinaria e di successo la sua collaborazione con Mogol. Dopo la rottura con lui, ci fu la collaborazione con Panella.

Nonostante il suo successo straordinario, Battisti partecipò al Festival di Sanremo una sola volta (nel 1969) senza arrivare tra i primi tre.

Si narra che imparò a suonare la sua chitarra da solo, da autodidatta, già da bambino.

La moglie Grazia Letizia Veronese lavorò inizialmente come segretaria di Miki Del Prete nel Clan Celentano di Adriano Celentano. Incontrò Lucio Battisti nel 1968, i due si fidanzarono nel ’69 e nel 1973 ebbero un figlio. Tre anni dopo il matrimonio.

Le celebrazioni

L’amministrazione comunale di Poggio Bustone (Rieti), luogo di nascita di Lucio Battisti, e il sindaco Rovero Mostarda, in occasione degli 80 anni dalla nascita del cantautore, invita la cittadinanza a partecipare portando il proprio contributo con aneddoti, racconti e domande, domenica 5 marzo alle 17 nella sala consiliare Piazza Della Torre.

L’omaggio Sony

Lucio Battisti sarà omaggiato da Sony Music! con le ristampe di “Cosa succederà alla ragazza”, presentato in vinile bianco 180 grammi, con audio rimasterizzato a 24Bit/192kHz dai nastri originali; dell’album “Don Giovanni”, primo in collaborazione con il poeta e paroliere Pasquale Panella, qui in vinile giallo 180 grammi, con audio rimasterizzato a 24Bit/192kHz dai nastri originali; di “Hegel”, ultima sua pubblicazione in vinile bianco 180 grammi con audio rimasterizzato a 24Bit/192kHz dai nastri originali; di “La sposa occidentale” in vinile bianco 180 grammi, con audio rimasterizzato a 24Bit/192kHz dai nastri originali; di “L’apparenza” presentato, in occasione del suo 35° anniversario, in vinile bianco 180 grammi audio rimasterizzato a 24Bit/192kHz dai nastri originali; di “Emozioni”, l’album che raccoglie i primi 12 grandi successi di Battisti pubblicati precedentemente su 45 giri, in edizione picture disc; di “Superbattisti” presentato in occasione del 50° anniversario in versione doppio vinile giallo con il meglio dal 1966 al 1971, con audio rimasterizzato a 24Bit/192kHz dai nastri originali; di “Una donna per amico”, l’album più venduto della carriera discografica di Lucio Battisti, qui presentato in edizione picture disc.

