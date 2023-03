La band irlandese rivisita 40 brani in chiave acustica

(LaPresse) Esce venerdì 17 marzo, nel giorno di San Patrizio, patrono d’Irlanda, ‘Songs of Surrender’, il nuovo disco degli U2 nel quale la band di Dublino rivisita in chiave acustica e intima 40 brani del proprio repertorio. Ci sono classici come ‘Sunday Bloody Sunday’, ‘With or Without You’ e ‘One’, spogliate dell’epica da stadio ma anche gemme degli esordi tirate a lucido come ‘Stories for Boys’ e canzoni minori ma amatissime dai fan come ‘If God Will Send His Angels’. In alcuni casi, Bono, che canta in modo più confidenziale rispetto alla rockstar dei megapalchi, cambia anche i testi, come per ‘Walk On’, dedicata al presidente ucraino Zelensky, suonata insieme a The Edge nella metropolitana di Kiev lo scorso maggio.

