La celebre "Stand by me" diventa "Stand by Ukraine"

(LaPresse) Gli U2 suonano nella metropolitana di Kiev per manifestare solidarietà al popolo ucraino duramente colpito dalla guerra. L’invito per un’esibizione a Kiev è partito dal presidente ucraino Zelensky, come svelato dagli stessi Bono e The Edge sui social. Ne è nato un concerto a sorpresa in cui con Bono e The Edge cantano anche con alcuni soldati. Il video dello show già spopola sui social: la celebre “Stand by me” diventa così “Stand by Ukraine”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata