La pop star annuncia 43 date del suo Renaissance tour in Europa, Usa e Canada

Beyoncé pronta per un nuovo tour mondiale, il primo da solista dal 2016, che segue la pubblicazione del suo ultimo album Renaissance. La cantante americana, con un post sui social, ha annunciato 43 date in Europa, Canada e Stati Uniti, a partire dal 10 maggio 2023, quando salirà sul palco a Stoccolma, in Svezia. Nel lungo elenco non compare l’Italia. Queen Bee si esibirà per 5 volte nel Regno Unito, ma anche in Germania, Polonia, Paesi Bassi, Francia e Spagna.

