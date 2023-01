Lo ha annunciato il direttore artistico, Amadeus, al Tg1, in compagnia della band romana. Saranno al Festival il 9 febbraio

Anche i Maneskin sul palco dell’Ariston al 73esimo Festival di Sanremo. Lo ha annunciato il direttore artistico, Amadeus, al Tg1, con gli stessi Maneskin in studio. La serata in cui si esibiranno come ospiti sarà quella del giovedì, 9 febbraio.

“Io li invito ogni anno a prescindere, perché per me Sanremo è legato a loro, sono pazzeschi e il Festival ha una marcia in più quando ci sono i Maneskin”. Dopo la ‘cerimonia’ di ieri sera a Roma per promuovere il nuovo album ‘Rush!’ con un ‘matrimonio’ celebrato tra i membri della band, indisposizione per Ethan che non era presente al Tg1.

