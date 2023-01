Foto da Instagram, Maneskin

Victoria e Thomas, Damiano e Ethan: le coppie si dicono 'sì' ma in realtà sposano il rock

Matrimonio per i Maneskin. Ma è ‘solo’ una trovata per lanciare il nuovo album ‘Rush!’ insieme a Spotify. Su Instagram della band sono comparsi foto e video di Ethan e Damiano che si baciano e si dicono il fatidico sì, e Victoria e Thomas.

In realtà il loro ‘sì’ è rivolto al rock. “Married in a RUSH! So happy to share this special moment together. RUSH! – the new album is out now” si legge nel post della band.

