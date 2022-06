La cantante ha dato l'annuncio tramite un comunicato

(LaPresse) Dopo giorni di rumors arriva l’annuncio ufficiale. Shakira e Piqué si sono separati. A comunicarlo è la cantante colombiana che in una nota ha spiegato: “Ci spiace confermare che ci siamo separati. Ora per preservare il bene dei nostri figli, che sono la nostra priorità principale, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione”. A riportare la notizia era stato inizialmente “El Periodico”, spiegando che Shakira non avrebbe perdonato il difensore del Barcellona per averla tradita con una studentessa ventenne. Stando alle indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, il difensore blaugrana ha lasciato già da un mese la casa di famiglia dove sono rimasti Shakira e i loro due figli Milan e Sasha.

