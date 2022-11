In 'Surrender' il cantante racconta la sua vita tra rock e attivismo

(LaPresse) – Esce oggi nelle librerie italiane, in contemporanea con altri 15 Paesi nel mondo, “Surrender – 40 canzoni, una storia”, l’autobiografia di Bono. Il leader degli U2, in maniera intima e personale, racconta la sua vita dall’infanzia a Dublino, segnata dall’improvvisa perdita della madre quando aveva quattordici anni, all’incredibile ascesa che ha trasformato la band irlandese in uno dei gruppi rock più importanti della storia. Spazio anche al suo impegno come attivista nella lotta contro la povertà estrema e per i diritti civili . Il titolo allude ai quaranta capitoli del libro, ognuno dei quali prende il nome da una canzone degli U2.

