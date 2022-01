Il cantante della band: "Non mi è mai piaciuto il nome del gruppo"

(LaPresse)- Fanno scalpore le dichiarazioni di Bono in un’intervista in un podcast dell’Hollywood Reporter. In realtà si tratta di affermazioni già fatte in passato dal leader degli U2 , magari in modo meno esplicito. “Non mi è mai piaciuto il nome U2 e continua a non piacermi”, dice il cantante della band irlandese, che afferma di essere in imbarazzo quando sente alla radio le canzoni del primo periodo del gruppo. “La band suonava in modo fantastico ma io cantavo in tonalità troppo alta, in modo teso, in realtà credo di essere diventato un cantante solo recentemente”, spiega Bono. “Ma gli U2 hanno sempre spinto oltre i confini dell’imbarazzo e forse quello è il posto giusto dove stare per un artista”, aggiunge ancora il frontman del gruppo di Dublino.

