Il Festival di Cannes si apre oggi con la presentazione della giuria di Greta Gerwig e la consegna della Palma d’Oro onoraria a Meryl Streep, La solita spettacolare location della Costa Azzurra ospiterà una 77a edizione che si annuncia turbolenta.

Un flusso di stelle che durerà 10 giorni inizierà a scorrere sul famoso tappeto rosso di Cannes a partire dal film di apertura, “Il secondo atto”, una commedia francese con Lea Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel e Raphaël Quenard.

Palma d’Oro onoraria a Meryl Streep

Durante la cerimonia di apertura, la Streep riceverà una Palma d’Oro onoraria. Nei giorni successivi, Cannes presenterà in anteprima “Furiosa: A Mad Max Saga” di George Miller, “Megalopolis” di Francis Ford Coppola, autofinanziato, e gli attesi nuovi film di Paolo Sorrentino, Yorgos Lanthimos, Andrea Arnold e Kevin Costner.

Attesa per l’attrice francese Judith Godrèche, che ha accusato a inizio anno due registi di stupro e abusi sessuali quando era adolescente, in quello che è stato il momento più importante del #MeToo per quanto riguarda l’industria cinematografica francese. Mercoledì Godrèche presenterà in anteprima il suo cortometraggio “Moi Aussi”.

Ieri, invece, il regista iraniano Mohammed Rasoulof, il cui film “The Seed of the Sacred Fig” sarà presentato in concorso a Cannes la prossima settimana, ha dichiarato di essere fuggito dall’Iran dopo essere stato condannato a otto anni di prigione e alla fustigazione. Si dice che il film sia una rappresentazione critica del regime iraniano.

Attesa per la sfilata delle star sul red carpet

Molti, tuttavia, si concentreranno sulle star che sfileranno sul red carpet di Cannes. Tra loro ci saranno Emma Stone, Anya Taylor-Joy, Demi Moore, Selena Gomez, Nicolas Cage e Barry Keoghan. Alla cerimonia di chiusura del 25 maggio, George Lucas riceverà una Palma d’Oro onoraria. In ogni caso, la 77a edizione di Cannes avrà molto da offrire. Il festival dell’anno scorso, ampiamente celebrato per la sua robusta programmazione, ha prodotto tre nomination agli Oscar per il miglior film: “Anatomia di una caduta”, “La zona d’interesse” e “Killers of the Flower Moon”.

Per contribuire a riaccendere lo spirito dell’anno scorso, Messi, la star canina di “Anatomia di una caduta”, è tornato a Cannes per una serie di brevi spot televisivi francesi. Un buon andamento del Festival aiuterà la Francia a mantenere i riflettori mondiali per tutta l’estate. Il festival sarà seguito dagli Open di Francia, dal Tour de France e, soprattutto, dalle Olimpiadi di Parigi. Il 21 maggio, a Cannes, la fiamma olimpica verrà portata sulla scalinata del Palais des Festivals, fulcro del festival.

