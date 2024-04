Presentato come "l'attore italiano più importante della sua generazione" deciderà, insieme agli altri colleghi, il film vincitore della Palma d'Oro

C’è anche Pierfrancesco Favino nella giuria della 77esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. La giuria sarà presieduta dalla regista di ‘Barbie’ Greta Gerwig e deciderà il film vincitore della Palma d’Oro tra i 22 film in concorso. Favino viene presentato come “l’attore italiano più importante della sua generazione”. Con lui in giuria la sceneggiatrice e fotografa turca Ebru Ceylan, l’attrice americana Lily Gladstone, l’attrice francese Eva Green, la regista e sceneggiatrice libanese Nadine Labaki, il regista e sceneggiatore spagnolo Juan Antonio Bayona, il regista giapponese Kore-eda Hirokazu e l’attore e produttore francese Omar Sy.

