L'attrice: "È il più alto traguardo nell'arte cinematografica"

Meryl Streep riceverà la Palma d’oro onoraria al Festival di Cannes. Lo hanno annunciato gli organizzatori della kermesse. La consegna avverrà il 14 maggio nel corso della cerimonia di apertura del 77° Festival. “Sono immensamente onorata di ricevere la notizia di questo prestigioso premio – ha detto Meryl Streep -. Vincere un premio a Cannes, per la comunità internazionale degli artisti, ha sempre rappresentato il più alto traguardo nell’arte cinematografica. Stare all’ombra di coloro che sono stati onorati in precedenza è una lezione di umiltà ed emozionante in egual misura. Non vedo l’ora di venire in Francia per ringraziare tutti di persona a maggio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata