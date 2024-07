"Si torna (forse) a settembre", il messaggio del giornalista

La Zanzara potrebbe non tornare in onda? È bastato un tweet di David Parenzo, conduttore al fianco di Giuseppe Cruciani, per scatenare il “panico” tra i fan del programma radiofonico di Radio24. Dopo l’ultima puntata stagionale, andata in onda giovedì 24 luglio, Parenzo ha annunciato lo stop estivo con un messaggio pubblicato su X: “+++Attension please: oggi La Zanzara chiude i battenti+++ ultima puntata… poi si torna (forse) a settembre“, ha scritto il giornalista, taggando Cruciani. Un “forse” di troppo (aggiunto sapientemente tra parentesi), a cui hanno fatto seguito tantissimi commenti sorpresi e arrabbiati: “A settembre ritornate e ti faremo impazzire di nuovo!”, “Non fare scherzi con quel “forse” Tigre”, “Forse? Non lo dire neanche per scherzo”. Giuseppe Cruciani non ha commentato le parole del collega e il tweet sibillino del conduttore è ben presto diventato virale sui social.

++++ATTENSION PLEASE: oggi @LaZanzaraR24 chiude i battenti++++ultima puntata ..poi si torna (forse) a settembre 💪🇪🇺@giucruciani — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) July 24, 2024

