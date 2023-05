Serata finale del Festival di Cannes. Vince la Palma d’Oro ‘Anatomie d’une Chute’ di Justine Triet.

Ecco tutti gli altri premi che sono stati assegnati.

Miglior attore: Koji Yakusho

Il premio per la miglior interpretazione maschile è andato al giapponese Koji Yakusho per l’interpretazione del personaggio di Hirayama in Perfect Days di Wim Wenders.

Miglior attrice: Merve Dizdar

Il premio per la migliore interpretazione femminile è andato a Merve Dizdar per aver interpretato Nuray in Kuru Otlar Ustune di Nuri Bilge Ceylan.

Premio della giuria: ‘Dead Leaves’ di Aki Kaurismaki

Il Premio della Giuria va al film Dead Leaves di Aki Kaurismaki.

Miglior sceneggiatura: Sakamoto Yuji

Il Premio per la migliore sceneggiatura va a Sakamoto Yuji per Kaibutsu (Monster) di Kore-Eda Hirokazu.

Miglior regia: Tran Anh Hung

Il Premio per la miglior regia va a Tran Anh Hung per La Passion De Dodin Bouffant.

Grand prix: ‘The Zone of Interest’ di Glazer

Il ‘Grand Prix’ della giuria va al film The Zone Of Interest di Jonathan Glazer.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata