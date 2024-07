Foto da Instagram

L'attivista, ex parlamentare e conduttrice televisiva presa di mira dagli haters per un post pubblicato su Instagram

Insultata sui social per aver pubblicato delle foto in bikini al mare. E’ successo a Vladimir Luxuria, attivista, ex parlamentare e conduttrice televisiva che è andata nell’isola per godersi il mare e per portare in scena il suo spettacolo ‘Stasera ve le canto’, a Sinnai.

Le foto prese di mira sono due, postate mercoledì 24 luglio, in cui la 59enne di Foggia posa in costume da bagno sulla spiaggia del Poetto di Cagliari. “Ma perché dovrei perdere tempo ed energie con questi sfigati? Sono in Sardegna, in un posto bellissimo, davanti a un mare turchese. Guardi, se non mi avessero avvisata non me ne sarei accorta”, ha detto Luxuria, intervistata dal Corriere della Sera.

L’ex deputata ha poi replicato mettendo sul web una nuova foto, sempre in bikini, sempre al mare: “La dedico agli haters, gli sfigati e i frustrati dei social: fatevi una vita!!!”, ha scritto sul suo profilo Instagram.

