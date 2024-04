La cantante manda un messaggio al conduttore e si materializza al Foro Italico

Una graditissima visita a sorpresa oggi a ‘VivaRai2!’: Elodie al Foro Italico il colpo di scena arriva direttamente dal pubblico: Fiorello riceve un messaggio sul cellulare dalla cantante, una foto del glass dall’esterno. Incredulo, dopo poco realizza: Elodie è proprio lì, pronta ad unirsi a lui, Biggio, Casciari e tutto il cast per il resto del programma. Ed è subito grande festa: una serie di gag improvvisate, balletti e musica a tutto volume per trasofrmare lo show in quello che scherzosamente Fiorello definisce “la discoteca alle 8 del mattino”.

