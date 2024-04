L'ironia dello showman a 'VivaRai2!'

L’ironia di Fiorello a ‘VivaRai2!’ il giorno dopo la Festa della Liberazione. Sono state due le dichiarazioni da parte di esponenti del governo a destare l’attenzione dello showman: “Meloni ha detto ‘la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della libertà’. Ha usato la parola ‘fascismo’, bene: adesso manca solo ‘anti’ e siamo apposto. Giorgia, lo so, tutto in una volta non si può dire. Salvini invece ha detto ‘il governo è antifascista‘. Dopo queste frasi è arrivato il 118, ha preso La Russa che era svenuto. L’hanno dovuto portare via in ambulanza!”, ha scherzato Fiorello. Nella puntata odierna dello show c’è stata anche l’ospitata a sorpresa di Elodie.

