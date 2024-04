Il pilota ha pubblicato alcune foto in atteggiamenti affettuosi con l'artista

Sembrano definitivamente smentite le voci di una possibile separazione tra Elodie e Andrea Iannone. Il pilota ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto insieme alla cantante, sua compagna da quasi due anni. Nelle foto, Iannone ed Elodie si guardano al termine di un allenamento in palestra, con aria affettuosa e scherzosa.

Non sembra dunque all’orizzonte una rottura tra i due, come alcune settimane fa si ipotizzava anche in seguito ad indiscrezioni su presunti litigi tra i due. Non ci sono nemmeno, d’altra parte, conferme su eventuali nozze tra il pilota della GoEleven e la cantante di “Bagno a mezzanotte”.

