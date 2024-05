L'evento non sarà dunque più in piazza Duomo

Novità svelate da Fedez a Torino, nel corso di un evento al Salone del Libro, per quanto riguarda il ‘Love Mi‘, l’evento benefico organizzato dalla Fondazione Fedez, che non sarà più in piazza Duomo. “Abbiamo deciso di aprire una location a pagamento, mettendo un prezzo molto popolare, anche ponendo l’accento sul prezzo dei biglietti attuale dei concerti che non sono proprio accessibilissimi”, ha affermato il rapper. “Abbiamo deciso di mettere in vendita i biglietti a 13 euro, sono tre euro di prevendita ma dieci euro verranno donati in beneficenza. Sono 60mila posti quindi sono 600mila euro che raccoglieremo da dare interamente in beneficenza“, ha aggiunto Fedez, che a breve comunicherà il luogo della nuova location.

