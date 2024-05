Jovanotti, Amadeus e Ultimo nella puntata conclusiva di 'VivaRai2!'

“Ora spengo il telefono e mi dedico solo al divano. Poi prossimamente se mi verrà un’altra idea ci penserò”. Fiorello si congeda così dal pubblico da stadio e televisivo al termine dell’ultima puntata di ‘VivaRai2!’. Due stagioni da record, che come dice il vicedirettore dell’Intrattenimento Rai, Claudio Fasulo, “all’estero non ci credevano a un successo così vasto con simili ascolti a quell’ora, poi quando l’hanno visto sono rimasti a bocca aperta”. Per rivedere Fiorello bisognerà aspettare un po’. Del resto lo showman lo dice chiaro e tondo: “Sono in video consecutivamente dal Sanremo di Baglioni. Non mi sono mai fermato, spettacolo teatrale con 200 date, 6 Sanremo, ‘Viva Raiplay’ con il lancio della piattaforma, due edizioni di ‘VivaRai2!’: ora ci vuole una pausa. Tornare a Sanremo? Sarebbe un errore strategico, dopo sei Festival ce ne vogliono almeno altri sei senza farsi vedere”. Forse, chissà, in tv potremmo rivederlo per qualche ospitata. Magari da Amadeus che ha sul Nove due programmi in prima serata. Sta di fatto che in Rai l’ad Roberto Sergio lo aspetta a braccia aperte: “Grazie Rosario, un’altra stagione straordinaria e indimenticabile. Sono certo che tornerai presto in Rai, con nuove idee, perché milioni di telespettatori hanno bisogno di un sorriso”. Sergio definisce il programma di Fiorello “uno splendido esempio di tv intelligente” e ammette che “non sarà facile da lunedì prossimo cominciare la settimana: la fine della stagione di ‘Viva Rai2!’, con la prorompente e contagiosa allegria di Rosario Fiorello e dei suoi splendidi compagni di viaggio, ci lascia senza quello che è stato un appuntamento imperdibile e divertentissimo per milioni di telespettatori, diventato un vero e proprio fenomeno di costume, al di là degli straordinari risultati d’ascolto”.

L’ultima puntata di ‘VivaRai2!’

In attesa della nuova idea l’ultima puntata dello show è stata entusiasmante. Si è rivisto Jovanotti dopo 10 mesi di calvario, il quale ha promesso che nella primavera del 2025 tornerà con il tour. Ha cantato e ballato con Fiorello il remix di ‘Azzurro’ di Adriano Celentano, lasciando in un angolo la stampella ortopedica. Immancabile la presenza di Amadeus, ‘è più di un’amicizia, la nostra è una fratellanza” ha confessato Rosario a margine. Con il conduttore ha cantato ‘Amarelli’ al semaforo in mezzo al traffico, tra l’altro fermando un bus con il numero 9 come ha fatto notare con un messaggio Andrea Fabiano, ex direttore di Rai1. E Fiorello ci ha ricamato sopra: “Ah tu lo sapevi, l’hai fatto apposta” ha detto ad Amadeus, e il conduttore “ma no, è stato un caso”. Fiorello si è esibito anche con Ultimo immerso nel prato dello stadio Olimpico con il suo pianoforte. Dopo aver cantato ‘Altrove’ il nuovo brano, Ultimo assieme a Fiorello ha intonato ‘Alba chiara’.

Numeri da record

Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda di ‘VivaRai2!’ hanno compiuto una performance strepitosa. Sette mesi di programmazione e una serie di numeri da capogiro. Dalla messa in onda del 6 novembre nel corso delle 112 puntate trasmesse in diretta dalla nuova location del Foro Italico (senza dimenticare le 10 puntate di ‘Aspettando Viva Rai2!’, in onda su RaiPlay dal 16 al 27 ottobre scorso, e lo spin-off sanremese ‘VivaRai2!… VivaSanremo!’) sono passati ben 125 ospiti, scritte oltre 300 battute, preparati più di 2000 abiti di scena, 600 contributi video, circa 200 note stampa quotidiane, 100 sagome stampate e, soprattutto 3400 iconiche pecorelle. Sommando anche le puntate della scorsa stagioni si arriva a 230. Nato da un’idea di Fiorello, il programma si è attestato su una media del 19,6% di share con oltre un milione di spettatori. Su RaiPlay sono state circa 21 milioni le visualizzazioni e quasi 7 milioni le ore di visione. La puntata più vista quella del 13 marzo scorso, con 1.152.000 spettatori e il 21,7% di share. Forte l’appeal anche sul pubblico teen, nella fascia tra i 15 e i 24 anni (26,2% tra le ragazze e 29,3%). L’età media è sotto i 40 anni. Sui social 1,7 milioni di interazioni e commenti.

