La storia di Lena da Scampia alla serie tv di successo Rai: "Ho imparato molto da Carolina Crescentini, Maria Esposito è nel mio cuore"

Da Scampia alla tv in prima serata, dalle Vele alla Rai. E’ la storia di Maddalena Stornaiuolo, che nella serie Tv di maggior successo degli ultimi anni su Raiplay, ‘Mare Fuori’ interpreta una guardia carceraria dell’Ipm di Napoli, che si chiama proprio Maddalena. Il suo ruolo è cresciuto nel corso delle stagioni e in quest’ultima, già uscita su Raiplay e in onda in queste settimane su Rai2 (due episodi alla volta, il mercoledì), è spesso accanto a Rosa Ricci (Maria Esposito), una delle protagoniste. Dopo anni di lavoro come attrice (ha recitato anche in ‘Gelsomina Verde’) è arrivata sul piccolo schermo con una serie che nella terza stagione ha avuto un boom: “E’ sicuramente gratificante – dice Stornaiuolo a LaPresse -. Io sono sempre la stessa, continuo a fare tutto quello che ho sempre fatto, con la differenza che ora ho qualche seguace in più, persone che ti fermano in strada per darti un abbraccio o chiederti una foto. Non mi nego mai, mi piace poter parlare con loro. Vengo dal teatro e da tanti anni di sacrifici per costruire il mio percorso artistico. Questo momento magico me lo sto godendo appieno e sono molto grata per tutto questo”.

Per il ruolo della guardia carceraria della sezione femminile dell’Ipm di Napoli, Stornaiuolo dice di aver “subito pensato a un’operatrice che ho conosciuto anni fa in una casa famiglia. Era una donna all’apparenza molto rigida, ma i ragazzi e le ragazze che erano in quella comunità la ascoltavano perché innanzitutto si fidavano di lei“. E infatti nella serie usa a volte il ‘pugno duro’ ma più spesso fa qualche strappo alle regole per dare un po’ di felicità e speranza ai ragazzi e alle ragazze detenuti.

Sul set di 'Mare Fuori' racconta che "l'atmosfera è meravigliosa, non potrei chiedere di meglio". Nelle sue story Instagram si vedono video e foto non solo con Maria Esposito ma anche con Clara Soccini, attrice e cantante che si è esibita anche a Sanremo dopo aver vinto Sanremo Giovani. "Mi trovo proprio a mio agio su questo set. Maria Esposito è proprio nel mio cuore. Ho imparato tanto da Carolina Crescentini, un'attrice straordinaria sotto tutti i punti di vista", aggiunge. Crescentini interpretava la direttrice dell'Ipm nelle prime stagioni, ruolo ora interpretato da un'altra attrice, Lucrezia Guidone. Quando le si domanda se la vedremo anche nella quinta stagione, stagione che certamente ci sarà perché è già stata confermata, lascia aperta questa possibilità: "Non posso rispondere a questa domanda, ma lo scoprirete presto".

Maddalena ha lavorato per anni nella zona di Scampia, e ancora si spende per il suo quartiere: insieme a Rosario Esposito La Rossa ha dato vita a VodiSca (Voci di Scampia), gestendo una scuola di recitazione. Sempre negli stessi spazi è nata ormai da qualche anno La Scugnizzeria, la prima libreria di Scampia dopo anni in cui non era presente un luogo dove acquistare libri. "Macché droga, qui si spaccia cultura" dicono da sempre 'Rosario e Lena', come li chiama chi li conosce da sempre nella zona. Un modo per dare un futuro ai ragazzi della zona, futuro del quale Stornaiuolo è un esempio vivente. La serie tv ha avuto un enorme successo anche (e soprattutto) sulla piattaforma di Raiplay: nonostante l'uscita anticipata dei nuovi episodi sulla piattaforma, anche le puntate in onda su Rai 2 hanno però avuto molto successo: "Probabilmente tante persone preferiscono godersi la serie cadenzando gli episodi settimanalmente. Un appuntamento fisso! E credo sia bello anche poter godere dell'attesa" spiega ancora Stornaiuolo.

