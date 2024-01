Per molti è la 'trapper cattiva ragazza' della fortunata serie Rai ambientata in un carcere minorile

“Spero di portare sul palco la ‘cazzimma’ di Crazy J, sono anche io una testa calda ma non cattiva come lei”. Per molti è la ‘trapper cattiva ragazza’ della fortunata serie Rai ambientata in un carcere minorile: da Mare Fuori a Sanremo, Clara arriva sul palco dell’Ariston forte del titolo vinto a Sanremo Giovani 2023 con il brano ‘Boulevard’ e si presenta con grande ambizione. La giovane artista varesina salirà sul palco del Teatro Ariston tra gli artisti in gara alla 74/a edizione del Festival di Sanremo con l’inedito ‘Diamanti Grezzi‘, da oggi in presave e preorder e disponibile su tutti gli store digitali e in radio da mercoledì 7 febbraio.

“Spero di essere sul palco una ‘ragazza della porta accanto ma di classe’“, ha raccontato Clara in un incontro con la stampa a Milano in cui ha spiegato, commossa, la sua evoluzione artistica e la scalata verso il successo. “Vengo da un anno pazzesco, che mi ha cambiato la vita. Ma in precedenza ho vissuto due anni difficili. L’errore che ho fatto è stato ambire in tutto alla perfezione, una cosa che sbagliamo in tanti soprattutto quando si è giovani mentre è meglio buttarsi. In quel periodo sono crollata psicologicamente, ero arrabbiata con il mondo, mi sono così fermata un attimo per poi ripartire”, ha raccontato. E proprio questi elementi autobiografici Clara li canta in ‘Diamanti Grezzi’, scritta da Clara Soccini, Alessandro La Cava e Francesco ‘Katoo’ Catitti, che ha curato anche la produzione. Un testo che racconta il tema della ri-scoperta continua e quotidiana di se stessi, in un messaggio universale che unisce tutte le generazioni. “È una canzone che parla dell’accettarsi, parla di tutti noi ma anche di me, perchè crescendo ci si scopre. Ci sono frasi della canzone in cui mi rivedo molto, sicuramente parla anche di me”, ha raccontato Clara annunciando anche che sul palco dell’Ariston non userà il discusso ‘autotune’ strumento caro a tutti i rapper.

Per la sua prima esperienza sul palco del Teatro Ariston, durante la serata dedicata alle cover di venerdì 9 febbraio, Clara si esibirà con una propria versione di ‘Il cerchio della vita’, canzone del 1994 estratta dalla colonna sonora del film d’animazione vincitore del premio Oscar ‘Il re leone’. Per l’occasione, Clara sarà accompagnata sul palco da Ivana Spagna stessa. “Mi ha colpito la sua grande umiltà, nonostante la grande carriera che ha avuto. Il consiglio più bello che mi ha dato è che ‘una carriera non si basa su un solo singolo’. E’ qualcosa che mi ha confortato”, ha raccontato Clara. “Mi ha anche detto di restare con i piedi per terra. Io sono solo all’inizio del mio percorso, la canzone di Mare Fuori ‘Origami all’alba’ mi ha fatto esplodere ma so che la strada è lunga”, ha ribadito.

E dal 1 febbraio Clara la rivedremo di nuovo indossare i panni di ‘Crazy J‘ nella quarta stagione di Mare Fuori. “Quando mi hanno chiamata non avevo aspettative, ma la cosa che mi rendeva felice era dover scrivere due canzoni. Avevo paura, ma è andata benissimo e mi ha cambiato la vita. E’ stata una vetrine enorme, una opportunità gigante e meno male che l’ho colta”, ha detto ancora.Dopo Sanremo, Venerdì 16 febbraio uscirà ‘Primo’, il suo album d’esordio che incorona un anno di successi e traguardi raggiunti, un sogno che si avvera. Nell’album è presente oltre a ‘Diamanti grezzi’ anche ‘Ragazzi Fuori’ che sarà la sigla di Mare Fuori 4. Seguirà quindi anche il suo ‘PR1MO’ tour nei club, prodotto da Live Nation, a partire dal 17 marzo all’Hall di Padova, proseguendo il 20 al Viper Theatre di Firenze, il 21 a Roma, presso Largo Venue, il 22 al Demodé Club di Bari, il 24 al Duel Club di Napoli e concludendo a Milano, il 26 marzo presso i Magazzini Generali. “Sono felicissima e non vedo l’ora. È un sogno che si realizza e non vedo l’ora di cantare davanti alle persone. Non so cosa aspettarmi, avrò una band e penso che mi divertirò”, ha concluso Clara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata