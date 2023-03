Edito da Marotta&Cafiero, racconta la storia della 'Scugnizzeria' nel quartiere delle Vele

È uscito il 28 marzo in tutte le librerie, per la Marotta&Cafiero editore, ‘Spacciatori di libri – da Scampia a Stephen King‘ di Rosario Esposito La Rossa. “Questo è il libro più importante che ho mai fatto, che racconta tutta la storia degli Spacciatori di libri” spiega Esposito La Rossa, che nel 2017 a Scampia, a Napoli, ha aperto la prima libreria indipendente, La Scugnizzeria, dopo 25 anni che nel quartiere mancava una libreria. “Una storia ricca di speranza di un gruppo di scugnizzi che da Scampia è riuscita a pubblicare Stephen King e Daniel Pennac. Un gruppo di ragazzi che ha aperto una piazza di spaccio di libri. Semplicemente tutta n’ata storia” dice ancora Rosario Esposito La Rossa. “Dove prima si spacciava droga ora si spaccia cultura” è il suo mantra. Il libro racconta la sua storia, parente di vittima innocente delle mafie, e delle attività aperte nella zona, dalla libreria alla gestione della casa editrice storica Marotta&Cafiero, fino all’apertura, imminente, della ‘Matta Pizzeria’. Il libro è stato presentato in anteprima al Book Pride di Milano e sarà presentato al Salone del Libro di Torino a maggio.

