Rinviato a domani il premio alla carriera a Peppino di Capri. Ad affiancare Amadeus e Morandi la co-conduttrice Paola Egonu. Ospiti Måneskin con Tom Morello

Al via la terza serata del Festival di Sanremo. Alla guida Amadeus, affiancato dalla co-conduttrice Paola Egonu e da Gianni Morandi, grande mattatore delle prime due sere, impegnato in un duetto con Sangiovanni sulle note di “Fatti (ri)mandare dalla mamma a prendere il latte”. Si esibiranno tutti e 28 i cantanti in gara. Attesa per i Måneskin che si esibiranno con Tom Morello. Rinviato invece il premio alla carriera a Peppino Di Capri.

La top five: Mengoni in testa

Marco Mengoni chiude in testa la terza serata seguito però ora da Ultimo e Mr Rain, risalito dal 17esimo al terzo posto. La classifica, svelata in diretta dal direttore artistico Amadeus, è frutto della media tra i voti della sala stampa nelle prime due serate e quelli di questa sera, 50% televoto e 50% giuria demoscopica.

Momento delicato per Turchia e Siria

“Questo è un momento delicato per la Turchia e la Siria, lo vedo da vicino perché le mie compagne di squadra hanno parenti e amici lì e quindi dico ‘Sii sempre grato’ perché non sai mai cosa può riservarti il futuro”. Paola Egonu sul palco dell’Ariston ha consegnato ad Amadeus un pallone da pallavolo su cui ha scritto la frase ‘Sii sempre grato’. “Nella vita, anche nei momenti più difficili, bisogna essere grati per quello che si è e si è riusciti a raggiungere. Bisogna essere sempre grati, perché non sai mai domani, potresti svegliarti o non svegliarti o non avere più nulla”.

Il monologo di Paola Egonu: “Amo l’Italia”

“Amo l’Italia, vesto con orgoglio la maglia azzurra, che per me è la più bella del mondo e ho un profondo senso di responsabilità nei confronti di questo Paese in cui ripongo tutte le mie speranze di domani”. È un passaggio del monologo di Paola Egonu sul palco dell’Ariston.

Standing ovation per Mengoni

Il favorito Marco Mengoni non ha deluso, anzi, ha messo in scena una performance talmente intensa da scatenare una standing ovation. Al termine della sua “Due vite” l’Ariston si è alzato in piedi tributando a Mengoni un applauso a scena aperta.

Gag di Amadeus con uno dei bambini del coro di Mr Rain

Siparietto di Amadeus sul palco dell’Ariston con uno dei bambini del coro di Mr Rain, al termine dell’esibizione del cantante. Il conduttore ha consegnato un fiore ciascuno agli otto bimbi, ma uno di loro gli ha detto ‘forza Milan’. A quel punto Amadeus se lo è caricato scherzosamente in spalla e lo ha portato dietro le quinte. Tornato, ha detto: “Ecco, ora sono sette”.

Presunta bestemmia di Grignani, lui smentisce

“Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto ‘porto via’ prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. É passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”. Così Gianluca Grignani replica alle polemiche scatenate su alcuni siti per una sua presunta bestemmia sul palco dell’Ariston.

È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto. pic.twitter.com/xn1e98jWKF — Gianluca Grignani (@grignanipage) February 9, 2023

Morandi canta con Sangiovanni ‘Fatti rimandare dalla mamma’

Momento canoro per Gianni Morandi sul palco dell’Ariston, con ‘Fatti rimandare dalla mamma’, riarrangiamento e in parte rifacimento di uno dei più grandi successi di Morandi, a 60 anni dall’originale. Che lo spiega così ad Amadeus: “L’autore, Franco Migliacci, ha messo insieme queste due parole, mamma e latte, ed è stata una commistione che ha determinato il successo di questa canzone”.

I Maneskin infiammano il palco dell’Ariston

I Maneskin sono tornati sul palco dell’Ariston, da dove è partito il loro successo mondiale dopo la vittoria nel 2021. Presentati da Amadeus, hanno portato un medley di alcuni loro successi, a cominciare da I wanna be your slave, poi Zitti e buoni (brano vincitore del Festival e poi anche dell’Eurovision), The loneliest e Gossip, accompagnati anche dal leggendario chitarrista Tom Morello. Al termine dell’esibizione Amadeus ha consegnato alla band il Premio Città di Sanremo. “Tra poco ripartiamo con il tour europeo e italiano”, ha raccontato Damiano David al termine dell’esibizione, “e in Italia faremo gli stadi, Olimpico e San Siro”. “Partono il 23 febbraio – ha detto Amadeus – hanno venduto già più di mezzo milione di biglietti e quello che avete visto è solo un piccolo assaggio di un concerto che nella vita dobbiamo vedere”.

Lazza consegna i fiori alla mamma seduta tra il pubblico

Al termine della sua esibizione nella terza serata del Festival di Sanremo, Lazza è sceso tra il pubblico per consegnare alla mamma il bouquet che Amadeus dà a tutti i cantanti in gara. “Fiori speciali per una persona speciale”, ha detto il cantante tra gli applausi del pubblico. Problema tecnico per Grignani che interrompe esibizione “Ho chiesto di abbassare la mia voce al bravissimo fonico di studio e non mi sentivo più, scusate. A 50 anni impari a fare queste cose, a 20 non avrei fatto così”. Lo ha detto Gianluca Grignani che, sul palco dell’Ariston, ha chiesto di interrompere l’esibizione e ripartire per un problema tecnico. Il riferimento ai 20 anni è chiaramente a Blanco, che per un problema simile l’altra sera ha distrutto lo scenografia di fiori preparata per lui. E Amadeus lo ha ringraziato dicendo: “Si fa così, se c’è un problema tecnico si chiede di interrompere e si ricomincia”.

Paola Egonu scende scala sulle note di ‘Brividi’

Paola Egonu, co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, ha fatto il suo ingresso all’Ariston scendendo con sicurezza la scalinata, vestita in un lungo abito bianco. Presentata da Amadeus e Gianni Morandi, ha esordito dicendo: “Ho i brividi di paura, ho scelto questa canzone perché mi rappresenta”. Poi ha raccontato di essersi avvicinata alla pallavolo grazie al cartone animato “Mila e Shiro. ‘Provaci’, disse mio padre, e così ho cominciato”.

Morandi dà il via a terza serata, Amadeus fa diretta Instagram

Prende il via la terza serata del Festival di Sanremo. Entra sul palco Gianni Morandi, che dà il benvenuto, da solo. “Ho deciso di aprire da solo, perché sennò quello lì dice ‘ci hanno seguito 16 milioni di persone’. Io volo basso, e allora ho detto, vado giù io e ti presento”. Poi presenta Amadeus che scende le scale facendo una diretta Instagram: “Potete salutare i miei follower?”, chiede rivolto al pubblico. “L’abbiamo perso”, scherza Morandi. “Ho capito che ti stai sboomerizzando, ma così passi direttamente alla generazione Z. Tu non sei un nativo digitale, sei un nativo sanremese”. Poi insieme danno il via alla gara, ricordando le modalità del televoto, che questa sera decide la classifica della serata al 50% con la giuria demoscopica. Presentando Amadeus, Morandi ha ironizzato sui suoi grandi numeri a Sanremo, definendolo “l’uomo che in quattro anni è stato su questo palco 5.681 minuti, ha indossato 45 giacche, ha ospitato 119 cantanti in gara, ha ascoltato 9973 canzoni”.

Previsto l’omaggio a Bacharach

Questa sera, nel corso della terza serata, il Festival di Sanremo renderà omaggio al compositore americano Burt Bacharach, scomparso a 94 anni.

Premio alla carriera a Peppino di Capri spostato a domani

La consegna del premio alla carriera a Peppino di Capri è prevista nel corso della quarta serata e non più nella serata odierna come precedentemente annunciato. Lo comunica l’organizzazione del Festival di Sanremo 2023. L’ordine di apparizione dei cantanti In questa terza serata si esibiranno tutti e 28 i cantanti in gara, questo l’ordine di apparizione: Paola e Chiara, Mara Sattei, Rosa Chemical, Gianluca Grignani, Levante, Tananai, Lazza, Lda, Madame, Ultimo, Elodie, Mr. Rain, Giorgia, Colla zio, Marco Mengoni, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna, Olly, Anna Oxa, Articolo 31, Ariete, Sethu, Shari, Gianmaria, Modà, Will.

