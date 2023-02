La co-conduttrice della terza serata del Festival: "Non voglio sembrare polemica o fare la parte della vittima ma semplicemente dire come stanno le cose"

“L’Italia è un Paese razzista? Sì, però questo non vuol dire che tutti sono razzisti, o tutti cattivi o ignoranti. L’Italia è un Paese razzista, ma sta migliorando. Non voglio sembrare polemica o fare la parte della vittima ma semplicemente dire come stanno le cose“. Lo ha detto la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, Paola Egonu, in conferenza stampa in vista del suo intervento all’Ariston di questa sera.

“Nel mio monologo mi racconto, quindi ci sarà una parte dedicata a questo”, ha poi rivelato Egonu.

“Nel periodo Black Lives Matter ero preoccupata anche io”

“Prima della pandemia, nel periodo in cui è nato il movimento Black Lives Matter, io e mia sorella eravamo preoccupate, perché pensavamo che quelle cose potessero succedere anche a noi. La frase che far nascere un bambino di colore in Italia sarebbe condannarlo all’infelicità non la penso, è un’esagerazione” ha sottolineato la pallavolista Paola Egonu, co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata