Piccolo problema con l’audio anche per Gianluca Grignani sul palco dell’Ariston. “Ho chiesto di abbassare la mia voce al bravissimo fonico di studio e non mi sentivo più, scusate. A 50 anni impari a fare queste cose, a 20 non avrei fatto così“, ha detto il cantante interrompendo la sua esibizione nel corso della terza serata del Festival di Sanremo per un imprevisto tecnico. Il riferimento è chiaramente a Blanco, che per un problema simile, nel corso della prima serata della kermesse, ha distrutto lo scenografia di fiori preparata per lui. Amadeus ha quindi ringraziato Grignani: “Si fa così, se c’è un problema tecnico si chiede di interrompere e si ricomincia”.

Al termine della sua esibizione sul palco dell’Ariston, Grignani si è poi tolto la giacca mostrando sul retro della camicia la scritta ‘No War’, accolto da un’ovazione del pubblico. Poi ha lasciato il palco mentre Amadeus è rimasto con i fiori in mano senza poterli consegnare: il cantante se ne è accorto, è tornato indietro e ha abbracciato Amadeus, lanciando poi i fiori tra il pubblico.

Bufera per una presunta bestemmia in diretta, Grignani smentisce

Sui social scoppia poi una bufera per una presunta bestemmia che Grignani avrebbe detto sul palco in diretta, fatto prontamente smentito dal cantante. “Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto ‘porto via’ prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. É passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”. Così Gianluca Grignani replica alle polemiche scatenate su alcuni siti per una sua presunta bestemmia sul palco dell’Ariston.

