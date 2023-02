La band romana ha portato un medley dei loro successi. Sul palco il chitarrista Tom Morello

I Måneskin sono tornati sul palco dell’Ariston, da dove è partito il loro successo mondiale dopo la vittoria nel 2021. Presentati da Amadeus, hanno portato un medley di alcuni loro successi, a cominciare da I wanna be your slave, poi Zitti e buoni (brano vincitore del Festival e poi anche dell’Eurovision), The loneliest e Gossip, accompagnati anche dal leggendario chitarrista Tom Morello.

Il premio della città di Sanremo

Al termine dell’esibizione Amadeus ha consegnato alla band il Premio Città di Sanremo. “Tra poco ripartiamo con il tour europeo e italiano”, ha raccontato Damiano David al termine dell’esibizione, “e in Italia faremo gli stadi, Olimpico e San Siro”.

“Partono il 23 febbraio – ha detto Amadeus – hanno venduto già più di mezzo milione di biglietti e quello che avete visto è solo un piccolo assaggio di un concerto che nella vita dobbiamo vedere”.

