L’interprete di Rachel ha pubblicato nuovi scatti, dietro le quinte dell’incontro con il cast, tra cui un inedito scatto con David Schwimmer

La reunion dei protagonisti di “Friends”, andata in onda la scorsa settimana su HBO Max, ha mandato in estasi non soltanto i fan della celebre serie tv, ma anche i suoi protagonisti. Tra tutti Jennifer Aniston, solitamente molto attenta a ciò che pubblica sui social, ma che non sta risparmiando immagini e selfie della serata.

“Mi sto ancora crogiolando di tutto l’amore della Friends Reunion”, scrive l’interprete di Rachel su Instagram, pubblicando una carrellata di fotografie, a cominciare da un selfie con tutti gli altri protagonisti, Matthew Perry, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e Courteney Cox.

David Schwimmer e la curiosa foto di Jennifer Aniston

Una foto, poi, è particolarmente divertente soprattutto per la reazione del protagonista, David Schwimmer. Nell’immagine postata da Jennifer Aniston, infatti, l’attore che interpretava Ross è seduto accanto a uno degli ospiti d’eccezione della serata, Justin Bieber e a sua moglie, Hailey Rhode Baldwin Bieber.

Una faccia tra la risata e lo stupore quella di Schwimmer, tanto che nella didascalia Jennifer Aniston commenta: “Quando due mondi totalmente diversi di scontrano… La faccia di David Schwimmer dice tutto”. Molti utenti hanno commentato divertiti lo scatto, evidenziando: “Una faccia tipica da Ross”.

Friends, una carrellata di ospiti a sorpresa

Bieber è soltanto uno dei tanti ospiti a sorpresa che hanno fatto parte dell’inedito show. Tutti hanno lasciato a bocca aperta gli spettatori e appassionati della serie tv, da Cindy Crawford a Cara Delevingne, passando per Lady Gaga, protagonista di un duetto senza precedenti con Phoebe- Lisa Kudrow.

Tornando all’ultimo post di Jennifer Aniston, la terza foto la ritrae con

“una leggenda in persona”, come lei stessa lo definisce, uno dei registi della prima stagione, James Burrows. Continua, così, a far parlare la reunion del cast di Friends che, stando ai primi dati di ascolto, è stata vista dal 29% degli account registrati a HBO Max.

