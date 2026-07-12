Ucraina, Sumy sotto attacco: le telecamere di una caffetteria riprendono la fuga dei civili dalle esplosioni

Le telecamere di sicurezza di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, hanno catturato i momenti di panico vissuti dai civili durante un attacco russo che ha colpito una zona frequentata della città. Nel video si vedono i clienti di una caffetteria alzarsi di scatto e correre verso un riparo dopo una violenta esplosione. L’onda d’urto manda in frantumi le vetrine del locale, mentre all’esterno altre persone si gettano a terra nel tentativo di proteggersi dalle detonazioni.

Secondo le autorità ucraine, due bombe plananti russe hanno colpito sabato un’area dove erano presenti numerosi civili. Il bilancio è di cinque morti, tra cui un bambino, e una trentina di feriti. Una delle bombe sarebbe esplosa vicino a una fermata del trasporto pubblico, danneggiando autobus e automobili. Le esplosioni hanno inoltre colpito edifici residenziali nelle vicinanze, causando ulteriori danni.