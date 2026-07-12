Spagna, la devastazione dell’incendio in Andalusia vista dall'alto

In Spagna, le immagini riprese dall’alto raccontano meglio di qualsiasi cifra la portata dell’emergenza che ha colpito la provincia di Almeria. Nei video diffusi dalla Guardia Civil, vaste porzioni della Sierra de Los Filabres appaiono annerite e devastate dal passaggio del fuoco, con chilometri di boschi e terreni agricoli ridotti in cenere. Mentre gli elicotteri continuano a sorvolare l’area, centinaia di vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento e monitoraggio dell’incendio, considerato uno dei più gravi registrati quest’anno in Spagna.

Secondo le autorità, le fiamme hanno già distrutto circa 66 chilometri quadrati di territorio. Un bilancio pesantissimo che comprende foreste, aree rurali e coltivazioni. Le riprese aeree mostrano il contrasto tra le zone ancora verdi e le enormi superfici bruciate, offrendo una fotografia della devastazione lasciata dall’incendio. Intanto le squadre di emergenza continuano a valutare i danni e a presidiare il territorio, favorite da condizioni meteorologiche considerate più favorevoli rispetto ai giorni scorsi.