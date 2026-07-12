Peppino di Capri, l'abbraccio dell'isola: folla e applausi per l’ultimo saluto all’artista

Capri si è fermata per dare l’ultimo saluto a Peppino Di Capri. Nella chiesa di Santo Stefano si sono svolti i funerali dell’artista, scomparso all’età di 86 anni dopo una lunga malattia, tra la commozione di familiari, amici e centinaia di cittadini. Ad accompagnare l’ingresso del feretro in legno chiaro, ricoperto di rose gialle, sono stati i figli Edoardo, Dario e Igor. La bara ha fatto il suo ingresso tra gli applausi dei presenti sulle note di ‘Aria sulla quarta corda’ di Johann Sebastian Bach.

La chiesa era gremita e, per consentire a tutti di partecipare, è stato allestito un maxischermo nella celebre Piazzetta di Capri. Tra i presenti anche Aurelio e Luigi De Laurentiis, Luca Cordero di Montezemolo e Diego Della Valle. Per la giornata del 12 luglio il sindaco Paolo Falco ha proclamato il lutto cittadino e disposto l’annullamento degli eventi comunali. Migliaia di persone hanno inoltre reso omaggio all’artista nella camera ardente allestita nel Municipio.