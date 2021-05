Lindsay Lohan

L'attrice, lontana dal cinema da quasi 10 anni, sarà protagonista di una nuova serie Netflix

Dopo diversi anni di assenza i riflettori si accendono di nuovo su Lindsay Lohan. L’attrice, 35 anni a luglio, sarà infatti protagonista di una commedia romantica, prossimamente in onda sulla piattaforma streaming Netflix. La produzione inizierà a novembre ma non si sa ancora con certezza quale possa essere la data di uscita ufficiale.

Secondo la trama, Lindsay Lohan vestirà i panni di una ricca e viziata ereditiera che perde la memoria durante un incidente di sci e si ritrova a essere accudita dal proprietario di uno chalet e dalla figlia dell’uomo nei giorni che precedono il Natale. Il resto del cast non è stato ancora annunciato.



Dopo aver iniziato a lavorare da modella a soli 3 anni, Lindsay Lohan ha debuttato nel cinema nel 1998, a 11 anni, nel film ‘Genitori in trappola‘. Dopo diversi guai giudiziari si è ritirata progressivamente dalla recitazione e si è trasferita all’estero, vivendo tra Dubai e l’ Dopo aver iniziato a lavorare daa soli, Lindsay Lohan ha debuttato nel cinema nel 1998, a 11 anni, nel film ‘‘. Dopo diversisi èdalla recitazione e si è trasferita all’estero, vivendo tra Dubai e l’ Europa . Poco prima della pandemia, in un’intervista concessa alla Cnn aveva parlato del suo desiderio di tornare negli Stati Uniti.

Lindsay Lohan rientra negli Usa

L’occasione sembra essere arrivata grazie a questa produzione che, secondo le prime indiscrezioni, non dovrebbe uscire in occasione del prossimo Natale. Un ritorno al cinema è decisamente inaspettato: dal 2010, quando aveva recitato nel film ‘Machete‘, l’attrice ha progressivamente ridotto i suoi impegni cinematografici. Tra le sue ultime apparizioni ci sono le partecipazioni televisive alla Tv inglese nel 2018 per la commedia ‘Sick Note‘ e nel 2019 il reality show per Mtv intitolato ‘Lindsay Lohan’s Beach Club‘.

Adesso, a 35 anni non ancora compiuti, Lindsay Lohan è pronta per scrivere un nuovo capitolo della sua turbolenta vita: tornare ad Hollywood e lasciarsi alle spalle i titoloni in prima pagina sui rapporti difficili con la famiglia, sul suo carattere da diva, sulle relazioni complicate e sui guai giudiziari. L’obiettivo è puntare tutto su quel talento innato che vent’anni fa le aveva fatto conquistare il titolo di enfant prodige dell’entertainment. Adesso l’attrice vuole solo “riprendersi la vita” per la quale ha “lavorato così duramente”.

