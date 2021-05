Jennifer Aniston

L'attrice racconta l'aneddoto divertente capitato con la collega e amica per la pelle sul set di 'Friends'

Sul set di ‘Friends’, nell’arco di 10 anni, sono diventate amiche per la pelle. E così adesso, alla vigilia dell’attesissima reunion del cast, Jennifer Aniston racconta qualche aneddoto del suo rapporto con la collega Courteney Cox. Come quella volta in cui le rubò uno degli abiti di scena dall’armadio, 17 anni fa. L’attrice, ex moglie di Brad Pitt, ha raccontato alla stampa americana di conservare ancora quel vestito e di indossarlo di tanto in tanto.

Couteney Cox aveva indossato quel capo mentre interpretava il personaggio di Monica, durante l’ottava stagione dello show, nell’episodio ‘Le scommesse di Monica’. Rachel è, appunto, Jennifer Aniston. Che, in quella puntata, è incinta del fratello di Monica, Ross, ma non partorisce nonostante il tempo sia abbondantemente superato. Monica indossa proprio quell’abito mentre Rachel la informa che il medico le ha consigliato di fare sesso per accelerare il processo, un piano che Monica condivide.

Jennifer Aniston pronta alla reunion

Oggi Jennifer Aniston racconta divertita che quel vestito è ancora nel suo armadio. “Lo indosso ancora e mi sta”, ha detto. “Probabilmente è entrato e uscito dai canoni della moda almeno quattro volte in questi anni”. Ma questo vestito non è l’unico cimelio di ‘Friends’ ancora in circolazione. Lisa Kudrow, alias Phoebe, ha conservato gli anelli indossati dal suo personaggio.

La reunion della celebre serie tv sarà trasmessa negli Stati Uniti il prossimo 27 maggio su HBO. In Rete c’è già un’anticipazione, lanciata dalla produzione per celebrare la notizia. Confermata la presenza di tutti e sei i membri del cast originale, con in più qualche guest star. Ci saranno quindi Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer. Accanto a loro compariranno anche Justin Bieber, Cindy Crawford, Lady Gaga e Malala Yousafzai. Non mancherà, naturalmente, anche l’indimenticabile sigla ‘I’ll be there for you’. Friends è andato in onda per 10 stagioni, fra il 1994 e il 2004 ed è tuttora una serie cult.

