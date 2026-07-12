Max Pezzali chiude un tour da record a San Siro: “Ho avuto un riscontro incredibile”

Max Pezzali chiude con la seconda data consecutiva a San Siro il tour negli stadi ‘Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi’ con numeri da record. Oltre 680mila biglietti venduti, ha annunciato l’organizzazione. “Ho avuto un riscontro incredibile, dal pubblico e dai colleghi amici che mi sono venuti a trovare”, ha detto il 59enne cantautore prima dello show, incontrando la stampa negli spogliatoi della sua amata Inter.

Tra i fattori del successo del tour Pezzali individua la memoria. “Abbiamo messo a fuoco gli elementi degli anni ’90 che volevamo raccontare, con i visual e la scaletta. Non era detto che venisse così bene”, sottolinea. Pezzali parla della socialità, che lui racconta, del bar di provincia, confrontata con quella dei social. “Quella era analogica e fisica, il bar è democratico, orizzontale e generalista, impari a stare e a confrontarti con quelli diversi da te”, è la riflessione dell’artista, prima di salire sul palco dello stadio milanese per il secondo sold out consecutivo a San Siro.