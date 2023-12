Serracchiani in Aula: "Preoccupa piuttosto tentazione procure ad allinearsi a nuova maggioranza"

“Vogliamo respingere una narrazione che trova fondamento in 20 anni di berlusconismo, periodo che pensavamo fosse finito”. Così la responsabile Giustizia della segreteria Pd Debora Serracchiani, intervenendo nell’aula della Camera dopo l’informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Pd: “Preoccupa tentazione procure ad allinearsi a nuova maggioranza”

“A me pare che le vicende giudiziarie di questi mesi dimostrano che non c’è alcun attacco delle toghe rosse al contrario quel che si registra, e ci preoccupa è una crescente tentazione delle procure ad allinearsi all’indirizzo della nuova maggioranza, una certa ritrosia a mandare a processo i potenti. Ci sembra un assaggio di quello che potrebbe diventare la giustizia italiana dopo la separazione delle carriere, una giustizia che non ci piace perché per noi la legge è uguale per tutti”, ha aggiunto Serracchiani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata