Il sottosegretario La Pietra parla dell'iniziativa

Per la prima volta in Italia un piano per accompagnare i cavalli da trotto e galoppo alla “pensione”. È il progetto “Oltre l’ostacolo del fine carriera“, un progetto del Ministero dell’Agricoltura e della Federazione italiana sport equestri con l’obiettivo di valorizzare i cavalli da corsa a fine carriera. “È un’iniziativa che è innanzitutto nell’interesse del cavallo” spiega il sottosegretario del Masaf La Pietra. “Con questo progetto la Fise li prenderà in carico, verificherà le loro condizioni per capire se potranno essere impiegati in altre competizioni sportive oppure per attività sociali o terapeutiche. Un modo per mostrare quanto l’uomo sia in simbiosi con il cavallo”.

