Il vicepremier critico sul piano per gestire l'emergenza dello sciame sismico

Matteo Salvini risponde al piano per i Campi Flegrei presentato da Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile. “Io lavorerei per mettere in sicurezza le case non per far andar via la gente”, ha detto il vicepresidente del Consiglio riferendosi alle misure contenute nel nuovo documento, tra cui gli incentivi per chi intende lasciare la zona. “Poi è chiaro che sul piano casa, che avrà anche una seconda tranche, ci sarà anche un intervento sulla messa in sicurezza, sulle assicurazioni e quello sarà fondamentale. Abbiamo portato a casa un decreto salva casa per milioni di abitazioni private. Lavoreremo anche sul tema del dissesto e sulle case popolari”, ha aggiunto.

