Continua il botta e risposta tra la leader del Pd e la premier: "Siamo stanchi della retorica della destra sulla famiglia tradizionale"

Prosegue il botta e risposta tra la segretaria del Partito democratico Elly Schlein e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. “L’altro giorno Meloni da Madrid, circondata da nazionalisti, amici di Franco e nostalgici della dittatura franchista, ha attaccato la sinistra dicendo che noi vogliamo cancellare l’identità, un giorno ci spiegherà cosa vuol dire. Lei invece sta cancellando la libertà delle persone, perché se non ti puoi curare non sei libero, se non hai un salario da fame sei pienamente libero”, ha affermato la leader dem a una iniziativa elettorale a Follonica. “Noi siamo orgogliosi della nostra identità, che è antifascista, come la nostra Costituzione, vorrei che lei potesse dire la stessa cosa”.

Schlein: “Stanchi della retorica della destra sulla famiglia tradizionale”

“Siamo stufi della retorica della destra sul supporto alla famiglia, mentre tagliano la sanità pubblica, tagliano ai Comuni 250 milioni per il welfare e hanno ridotto il numero di nidi che si costruiranno con il Pnrr”. “Tanta retorica sulla famiglia che poi, scusate, non è una sola, quella tradizionale, di cui tanti parlano ma che nessuno di loro ha. Sono tante le famiglie, e tutte meritano di essere difese nei loro diritti e nel contributo che vogliono portare alla società, soprattutto i loro figli”, ha detto ancora Schlein.

Meloni: “8-9 giugno non sono salotti radical chic a parlare ma il popolo”

“Abbiamo toccato il tasso di occupazione più alto di sempre, aumentano i contratti stabili, aumenta l’occupazione femminile. Diminuisce il rischio di povertà e dopo tre anni i salari sono tornati a crescere più dell’inflazione. Ovviamente non ci accontentiamo, perché c’è ancora moltissimo da fare, ma intanto voi potete dire se ritenete che questi risultati siano apprezzabili. Perché l’otto e il nove giugno non sono i salotti radical chic a parlare, ma il popolo”, ha detto la premier Meloni in un video elettorale su La7.

