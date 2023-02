Martedì saranno sentiti Serracchiani, Orlando, Lai e lo stesso Donzelli: al centro le sue dichiarazioni sul caso Cospito

Si è svolta questa mattina alla Camera la prima riunione del giurì d’onore sul caso Donzelli. Il deputato FdI è stato chiamato in causa dai parlamentari dem Debora Serracchiani, Andrea Orlando e Silvio Lai per le dichiarazioni fatte in aula lo scorso 31 dicembre in merito alla visita della delegazione dem all’anarchico Alfredo Cospito nel carcere di Sassari.

Nella prima riunione del giurì d’onore, viene riferito a LaPresse, è stato definito il perimetro della vicenda e sono state convocate le audizioni dei protagonisti. Martedì prossimo saranno sentiti sia i tre deputati dem che Donzelli.

